«А вдруг это был украинец?»: Меркель не может простить русским украденный в детстве велосипед

Канцлер Германии Ангела Меркель с детства испытывает неприязнь к русским. Об этом сообщил бывший руководитель Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своей автобиографической книге «Коварная колея», которая вышла сегодня в электронном и печатном форматах, Якунин заявил, что Меркель сама лично ему призналась в причине неприязни.

По его словам, всему виной стал советский солдат, который украл у маленькой Ангелы велосипед. Кроме того автор мемуаров подчеркивает: Меркель отлично говорит на русском языке, так как родилась в Восточной Германии, однако на официальных встречах канцлер всегда пользуется услугами переводчика.

«Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить на русском. Когда я была еще ребенком, советский солдат украл у меня велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое можно назвать неприязнью к русским», – цитирует канцлера автор.

Якунин добавляет, что даже предложил Меркель излечить ее «душевную рану» и приводит продолжение диалога: «За углом есть большой универмаг. Если бы я хоть на одну секунду мог представить себе, что это вылечит вашу рану, я бы сейчас же кинулся туда и скупил бы все велосипеды, которые у них есть, но я не уверен, что это поможет».

Экс-руководитель РЖД связал эту эмоциональную особенность Меркель с фобией.

В свою очередь, российские пользователи соцсетей, активно обсуждая курьезную новость, недоумевают, почему искушенная в истории СССР канцлерина не допускает, что национальность советского солдата могла быть какой угодно. «А вдруг это был украинец?», – предположил один из комментаторов.

Берлин, Анастасия Зук

Берлин. Другие новости 12.04.18

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