Пьяное «юридическое лицо» с ножом и высшим образованием: в Севастополе рассмотрели дело о дерзком покушении на убийство

Нетрезвый житель Севастополя восемь раз ударил ножом прохожего за устное замечание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», случай произошел на улице Николая Музыки. Мужчина был сильно пьян и начал оскорблять проходившую мимо пару. Услышав в ответ критику, он тут же набросился на спутника женщины, повалив его на землю и нанося удары ножом.

«Активное сопротивление оказала спутница жертвы преступления – она оттолкнула нападавшего и выхватила у него нож. Однако тот вновь сел на мужчину и стал его душить. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и не дали довести преступление до конца», – сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

По информации ведомства, удары ножом привели к кратковременному расстройству здоровья пострадавшего – ему была оперативно оказана медицинская помощь. Нападавшего признали виновным в покушении на убийство, приговорив к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако нападавший посчитал приговор слишком суровым, вместе с адвокатами подав апелляционную жалобу. По его мнению, ему должны были смягчить наказание из-за раскаяния. Тем не менее, городской суд не стал пересматривать приговор предыдущей инстанции, напомнив об отягчающем обстоятельстве – нападавший был пьян.

«Кроме того, при назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого, который имеет высшее образование, возглавляет юридическое лицо», – объяснили в суде.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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