Порошенко опять выходит из СНГ и снова разрывает договор о дружбе с РФ

Украина прекратит свое участие в органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на XI Киевском форуме по безопасности.

«Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры – СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», – цитируют Порошенко украинские СМИ.

Кроме того, президент «Незалежной» заявил о необходимости инвентаризировать всю нормативно-правовую базу, составленную Украиной в рамках СНГ, усомнившись, что она полностью соответствует интересам правящего режима. Также он подчеркнул, что Верховной Раде следует принять решение об одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.

Напомним, в марте депутат Рады Светлана Залищук, сославшись на главу МИД «Незалежной» Павла Климкина, рассказала о подготовке предложения по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе с Россией.

Как сообщал «Новый День», совсем недавно Украина передумала разрывать договор о дружбе с Россией, а о выходе из СНГ «Незалежная» объявляла еще 4 года назад.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 12.04.18

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