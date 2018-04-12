Крымский завод украинского олигарха заплатит 3 миллиона за экологическое бездействие

Армянский суд обязал ООО «Титановые инвестиции», контролирующее завод «Крымский титан», выплатить 3 миллиона рублей управлению Росприроднадзора по Крыму и Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги должны быть внесены на счет ведомства в течение полугода.

Суд признал незаконным бездействие компании из-за невнесения платы за негативное воздействие на окружающую природную среду за 2016 год.

«Плата за негативное воздействие является одним из методов регулирования в области охраны окружающей среды. Невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду нарушает интересы Российской Федерации», – пояснили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Крыму и Севастополю.

Напомним, ООО «Титановые инвестиции» было зарегистрировано в июне 2014 года в Москве, получив в управление градообразующее для Армянска предприятие «Крымский титан» – завод, специализирующийся на производстве диоксида титана.

Создание российской компании стало необходимостью для украинского олигарха Дмитрия Фирташа, владеющего заводом: после воссоединения Крыма с Россией, он решил не терять свое имущество в Крыму и подстроился под российское законодательство.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 12.04.18

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