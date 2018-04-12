Представитель чешских бизнесменов призвал Украину забыть Крым и подумать о других территориальных «долгах»

Глава бизнес-консорциума чешских предприятий энергетического сектора «CZET» Зденек Збытек заявил о готовности работать в Крыму, несмотря на позицию Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иностранный бизнесмен раскритиковал претензии Украины и напомнил, что полуостров исторически принадлежит РФ.

«Я знаю историю Крыма, за последние годы я бывал здесь очень часто. Кому принадлежит полуостров? Хорошо, давайте посмотрим, как Хрущев поступил с Крымом в 1954 году. Но мало кто знает, что в то же время Хрущев забрал у Молдовы Черноморское побережье – 120 километров от дельты Дуная до Днестра. Давайте пусть Украина вернет Молдове одну треть юга?», – цитирует РИА «Новости» Збытека.

По его словам, крымчане попросту устали от «Незалежной»: «В инфраструктуру Крыма после распада Советского Союза никто не инвестировал. Население было недовольно, и это было поводом к тому, что население сказало «хватит, мы должны вернуться в родную Россию».

Он также отметил, что теперь российская республика является перспективной площадкой для инвесторов и предложил, как и в советское время поставлять в Крым «чехословацкие» троллейбусы, выпускаемые на заводе «Škoda».

«Я бы взял деньги – свои, банковские – и построил модернизированные троллейбусы. На таком красивом полуострове должен быть электрический транспорт, а не маршрутки с дизельными двигателями», – заключил Збытек.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.04.18

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