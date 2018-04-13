В Крыму подняли цены на жилье для туристов

Жители России стали чаще рассматривать Крым как вариант летнего отдыха. Об этом сообщили специалисты сервиса бронирования Tvil.ru, проанализировав поступившие заявки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество броней жилья на высокий сезон выросло почти на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Самой популярной у обратившихся к сервису бронирования является Ялта, второе место заняла Евпатория, на третьем Алушта. Затем идут Судак, Феодосия, Алупка и Севастополь. Замыкают самую популярную крымскую десятку Мисхор, Саки и Морское.

Впрочем, по мнению экспертов турсферы, рост броней в данном случае может быть не показателен и отмечать изменение популярности самого сервиса, а не непосредственно Крыма.

При этом, по данным сервиса, в среднем стоимость проживания по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10%. Почти половина бронирующих – 46% выбрали для отдыха частные дома, коттеджи и квартиры.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.04.18

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