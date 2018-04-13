Украина отдаст США конструктив советского оружия – по цене макулатуры

Украина намерена продать производственную документацию на советское оружие. Как передает корреспондент РИА «Новый День», технические архивы остались в «Незалежной» после распада СССР. И теперь Киев собирается избавиться от них, продав документы США.

Многие виды современного российского вооружения основаны на советских разработках, и США давно интересуются старой техдокументацией.

Украина готова продать все, что у нее есть, буквально по цене макулатуры: например, конструктив пулемета ПКМ, включая аннотации, сборочные чертежи, спецификации, детали, графики, 3D-модели и т.д., отдают за 267 тысяч долларов, отмечает китайское издание Sina.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.04.18

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