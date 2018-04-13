Старовато выглядел: на крымской границе схвачен очередной украинский нелегал

Крымские пограничники разоблачили в пункте пропуска «Армянск» 38-летнего украинца «скинувшего» себе по документам 12 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина прибыл в пункт пропуска «Армянск» и предъявил внутренний паспорт гражданина России 1992 года рождения. Однако пограничники усомнились в том, что паспорт принадлежит предъявителю.

Эксперты выяснили: хотя документ и является действительным, но он чужой. В итоге мужчина признался, что на самом деле является гражданином Украины 1980 года рождения, зарегистрированным в Харьковской области, а с 2012 года он проживает Крыму.

Нарушитель был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 13.04.18

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