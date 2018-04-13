Рабочие приступили к нанесению дорожной разметки на Крымском мосту (ФОТО)

На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последние «штрихи» наносят со стороны таманского берега. Стоит отметить, что это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна транспортной артерии через Керченский пролив.

«У Крымского моста два направления движения – по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 километров», – цитирует инфоцентр «Крымский мост» начальника участка по нанесению дорожной разметки Павла Матящука.

Разметка выполняется из отечественных материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток. Работу выполняет самоходная разметочная машина: она равномерно формирует на дорожном покрытии полосу термопластика с добавлением микростеклошариков, которые и дают высокий коэффициент отражения под фарами в любое время суток при разных условиях видимости.

Напомним, открытие движения по мосту через Керченский пролив запланировано на май.

Фото инфоцентра «Крымский мост»

Керчь, Анастасия Зук

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