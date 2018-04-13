Союз туриндустрии: курортный Севастополь не готов к открытию Крымского моста

Инфраструктура Севастополя не готова к приему туристического потока, который хлынет в город после открытия Крымского моста – виноваты власти. Об этом заявил председатель правления регионального отделения Российского союза туристской индустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

«Нас очень волнуют вопросы предстоящего сезона и то, как городские власти готовятся к нему. В связи с открытием Крымского моста транспортный поток в Крым увеличится. Как мы готовы этот транспортный поток принять, учитывая, что в городе существует ряд проблемных вопросов, которые в принципе решаемые, но почему-то из года в год не решаются», – цитирует Зелинского «Новый Севастополь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Союзе туриндустрии подчеркивают, что местные чиновники не могут реализовать ни долгосрочные, ни краткосрочные проекты. В частности, в городе нет достаточного количества парковок, а также перехватывающих стоянок за чертой Севастополя, кроме того у популярных объектов города нет стоянок для больших экскурсионных автобусов. В итоге город замирает в «пробках» и без большого числа туристов.

По словам Зелинского, плохо организованы и пассажирские морские перевозки, которые могли бы стать местной достопримечательностью. «Нужно развивать новые маршруты, быстрее развивать причалы, возможно, взять на сезон дополнительные транспортные мощности из других регионов Российской Федерации», – предложил Зелинский.

Эксперт считает, что из-за подхода местных чиновников отдыхающие, которые приедут в город, попросту будут разочарованы, а в дальнейшем это отразится на репутации региона в целом: «Мы боимся, что открытие моста сыграет отрицательно: люди к нам поедут, все станет в автомобильных пробках, пройдет информация о том, что смысла ехать к нам нет – сэкономили полчаса на переправе, но простояли в заторах», – заключил председатель крымского Союза туриндустрии.

Напомним, открытие движения по мосту через Керченский пролив запланировано на май.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.04.18

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