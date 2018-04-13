Где правда? В центральном и севастопольском штабах ОНФ дали противоположные оценки деятельности губернатора Севастополя

В исполкоме ОНФ недовольны работой губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с общественностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в организации назвали личные встречи губернаторов с активистами новым акцентом в работе региональных отделений, припомнив Овсянникову, что он отказывался от таких встреч в прошлом году, и подчеркнув, что главы субъектов РФ дали около 1,5 тысяч поручений по предложениям ОНФ в 2017 – 2018 годах.

«С конца 2017 года по сегодняшний день растет количество уже решенных вопросов. Тут есть свои регионы-отличники, а есть и те, кто пока не спешит откликаться. Конечно, это говорит и об эффективности работы чиновников на местах, о том, как своевременно они реагируют на существующие проблемы и насколько открыты для общения с народом. Мы видим, что не все губернаторы реагируют на общественные предложения. Некоторые отказываются от встреч с нашими представителями. Конечно, это показатель того, насколько чиновники готовы слышать и слушать людей, насколько налажена обратная связь», – цитирует в сегодняшней статье «Клуб регионов» руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, входящего в список доверенных лиц президента России Владимира Путина.

Среди регионов, где губернаторы отказались встречаться с общественниками, чтобы выслушать их рекомендации, руководитель исполкома перечислил – Курскую область, Кабардино-Балкарию, Приморский край, Еврейскую автономную область и Севастополь.

Между тем, в севастопольском штабе ОНФ, который представляет в том числе ресторатор, глава «Корпорации развития Севастополя» и по совместительству руководитель площадки ОНФ «Общество и власть» Олег Николаев, еще в феврале бодро отчитались о встрече с губернатором и дали ей положительную оценку, в том числе и на страницах издания, которое связывают с Николаевым.

Стоит отметить, что встреча Овсянникова с представителями ОНФ в феврале 2018 года стала первой после многочисленных попыток добиться ее проведения. Губернатор поспешил выступить за активное сотрудничество правительства города с организацией, предложив ее членам совместно с властями контролировать цены на продукты питания и следить за качеством благоустройства

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.04.18

В Крыму признали культурным наследием обнаруженный ханский дворец. / В Крыму судят мародёров, грабивших могилы расстрелянных евреев и крымчаков. / Первые 700 крымчан из общего весеннего призыва отправляются служить на материк. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»