Сокровища трассы «Таврида»: археологи обнаружили следы древних тавров

При раскопках на месте строительства севастопольского участка трассы «Таврида» археологи обнаружили следы поселения древних народов Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди находок ученых – монеты, различные изделия из бронзы и керамики, а также сооружения.

Один из найденных памятников получил название «Стена 1» из-за близкого расположения к каменной оградке, которую когда-то сделали пастухи.

«Поселение датировано VIII-VI веками до нашей эры. Этот памятник относится к так называемой кизил-кобинской культуре – культуре местного варварского населения. Остались в основном сооружения, связанные с их хозяйственной деятельностью, лепная керамика, бронзовые изделия. Скорее всего это тавры, хотя мы, археологи, стараемся не оперировать такими понятиями», – цитирует «Крыминформ» заместителя начальника Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН Ирину Рукавишникову.

По ее словам, всего было найдено 28 хозяйственных ям, оставшихся со времен существования поселения. При этом домов тавров ученым обнаружить пока не удалось.

Во время археологических разведок в зоне строительства «Тавриды» на территории Севастополя специалисты обнаружили всего 7 древних поселений и около 40 курганов. Сейчас работы ведутся в том числе на памятнике «Фронтовое 2». Здесь археологам встречаются не только артефакты периода I – II века до нашей эры, к которому относят поселение, но и предметы более позднего периода. Среди таких – монеты периода существования Крымского ханства и двухкопеечная российская монета 1812 года. Кроме монет находками стали пряжки, перстни, стрелы, другие предметы, а также керамика.

«Самое интересное на поселениях – это керамика. Мы можем по набору типов керамики, обнаруженной на поселении, датировать материал и установить место его производства. Она нам много может рассказать, в том числе, что это позднескифское население, которое в разной степени контактировало с античными полисами», – утверждает Рукавишникова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.04.18

Директор Эрмитажа: в арестованной голландцами крымской коллекции нет ни скифов, ни золота. / В Киеве ждут танки Путина уже этой осенью. / Где правда? В центральном и севастопольском штабах ОНФ дали противоположные оценки деятельности губернатора Севастополя. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»