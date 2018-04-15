В Крыму опять напали на врача «скорой»

В Крыму произошло очередное нападение на врача «скорой помощи». Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе: медики приехали на вызов к пьяному мужчине. Дебошир отказывался от медицинской помощи и в какой-то момент ударил врача кулаком в лицо.

По словам Астанкина, нападения на сотрудников «скорой» происходят довольно часто. на прошлой неделе пьяный пациент ударил приехавшего на вызов врача «скорой помощи» кулаком в лицо.

В случае возможного риска (как в случае вызова к пьяному пациенту) медицинскую бригаду должны сопровождать сотрудники полиции, но это не всегда удается.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.04.18

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