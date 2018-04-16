К новому терминалу аэропорта «Симферополь» прибыл первый лайнер с пассажирами

К терминалу аэропорта «Симферополь», построенному в форме огромной морской волны, прибыл первый российский самолет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажиры прилетели в 8:20 по московскому времени рейсом «Москва-Симферополь». Гостей встречало руководство Республики Крым. Первооткрывателю достался сертификат на бесплатный перелет.
Следующий рейс «Симферополь-Москва» запланирован на 9:20.
В новой крымской воздушной гавани отмечают, что до 15 мая гости смогут воспользоваться услугами краткосрочной и долгосрочной парковки по льготной цене: 100 рублей в час и 600 рублей в сутки.
Напомним, здание в форме морской волны выполнено из более 6,5 тысяч соединительных элементов. Главный материал – алюминий, под цвет которого частично тонированы 8 тысяч оконных стеклопакетов, чтобы контур волны повторялся и в освещении здания.
Ранее сообщалось, что новый терминал крымской воздушной гавани будет запущен в начале лета.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 16.04.18
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