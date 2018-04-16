В Крыму прокомментировали взлом мессенджера – альтернативы Telegram

Госпредприятие «Крымтехнологии» проверит информацию о возможности легкого взлома аккаунтов в мессенджере «Диалог М».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработанный подведомственным Мининформу Крыма ГУПом мессенджер был анонсирован в качестве альтернативы заблокированному Telegram.

«Правда это или нет – сейчас выясняем. Дело в том, что еще официального запуска не было, сейчас тестовая эксплуатация», – пояснил корреспонденту РИА «Новый День» представитель «Крымтехнологии».

Напомним, накануне в интернет-издании Tjournal появилась публикация журналиста, который описал метод взлома в крымском мессенджере. В качестве эксперимента он продемонстрировал похищение аккаунта редактора Tjournal. По словам сотрудника издания, чтобы взломать аккаунт в «Диалоге М» понадобится не более 4 минут.

«Крымтехнологии» как ГУП занимается разработкой программного обеспечения и обеспечением информационной безопасности.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.04.18

К новому терминалу аэропорта «Симферополь» прибыл первый лайнер с пассажирами. / Число укушенных клещами россиян выросло в два раза. / В Крыму опять напали на врача «скорой». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»