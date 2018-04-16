Финансовые грабли: США подкинут Порошенко деньги на подкуп Донбасса

Подконтрольное Госдепу Агентство США по международному развитию (USAID) потратит до 65 миллионов долларов на повышение зависимости Донбасса от Украины. Официально это называется «экономическое восстановление».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в распоряжении о выделении средств говорится, что деньги будут потрачены на снижение зависимости самопровозглашенных республик от России и их «интеграцию» с другими частями Украины и ЕС.

Подрядчик USAID должен будет налаживать экономические связи Донбасса с Украиной в условиях ведущихся боевых действий, а также должен быть готов к наступлению украинской армии на ЛДНР.

«По выполнении этих задач на юго-востоке Украины повысится степень диверсификации экономики, ее интегрированности в украинскую систему, а также снизится ее зависимость от России», – уверяют авторы документа и добавляют, что обязательства подрядчика будут способствовать выходу Донбасса на рынки Украины, Евросоюза, а также на международный рынок.

По официальной версии, деньги также пойдут и на PR-кампанию: СМИ расскажут населению истории предпринимателей, которым якобы помогли США.

Украинские эксперты отмечают, что USAID на выделяемые средства хочет «переформатировать сознание» населения Восточной Украины, которое из-за политики Киева, ориентировано в первую очередь на Российскую Федерацию.

В тоже время, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, истинная цель «вкладывания» денег США в Донбасс может заключаться в создании инфраструктуры для проведения военной операции украинских войск в регионе.

«Не исключено, что цели этой программы будут не столько экономическими, сколько политическими. Возможно, это подпитка усилий Киева перевести конфликт в новую фазу, инфраструктурная поддержка военной операции. Это вполне вероятно, учитывая, что у Киева денег нет. Возможно, американцы хотят насадить свои проамериканские режимы. Это политические деньги», – цитирует RT Васильева.

Между тем, наблюдатели за ситуацией в Донбассе уверены, что выделенные американцами деньги уйдут на коррупционные схемы, связанные с контрабандным перемещением товаров через линию разделения, и на поиск и подкуп проукраински настроенных чиновников в ЛДНР.

«До простых предпринимателей ни одна копейка из денег Госдепа не дойдет. Это хождение по тем же финансовым граблям, только в новом формате. Украина в этом смысле – черная дыра, сколько с ней ни эксперементируй», – выразил общее мнение один из украинских комментаторов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.04.18

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