В Севастополе офицер ЧФ с подчинённым похитили дизтопливо в обёме железнодорожной цистерны

В Севастополе военные ЧФ пойдут под суд за воровство топлива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», капитан и сержант похитили почти 70 тонн дизельного топлива, которое предназначалось для нужд воинской части.

По информации военного следственного управления Следкома РФ по ЧФ, общая стоимость украденного составляет более 2 миллионов рублей. Обвиняемые – начальник службы горюче-смазочных материалов и водитель из войсковой части 13140.

По данным следствия, преступление они совершили в сентябре 2017 года, предварительно сговорившись.

Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение и растрата имущества, вверенного виновному в особо крупном размере». Начальника службы ГСМ в звании капитана Севастопольский гарнизонный суд на время расследования дела отправил на гауптвахту.

Если вина военных будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.04.18

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