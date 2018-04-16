В Севастополе офицер ЧФ с подчинённым похитили дизтопливо в обёме железнодорожной цистерны

В Севастополе военные ЧФ пойдут под суд за воровство топлива.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», капитан и сержант похитили почти 70 тонн дизельного топлива, которое предназначалось для нужд воинской части.
По информации военного следственного управления Следкома РФ по ЧФ, общая стоимость украденного составляет более 2 миллионов рублей. Обвиняемые – начальник службы горюче-смазочных материалов и водитель из войсковой части 13140.
По данным следствия, преступление они совершили в сентябре 2017 года, предварительно сговорившись.
Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение и растрата имущества, вверенного виновному в особо крупном размере». Начальника службы ГСМ в звании капитана Севастопольский гарнизонный суд на время расследования дела отправил на гауптвахту.
Если вина военных будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.
Севастополь, Леонид Маковецкий
Севастополь. Другие новости 16.04.18
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