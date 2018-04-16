На Керченском мосту приступили к монтажу автоматизированной системы управления движением

Специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программное обеспечение разработано российскими специалистами с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив.

В АСУДД слаженно работают несколько интегрированных подсистем, благодаря работе которых будут обеспечены: эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки.

Так, например, подсистема мониторинга параметров транспортных потоков включает установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы, которые собирают данные об интервале движения и классификации транспортных средств, средней скорости потока, интенсивности движения, загруженности полос. За соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить 10 автоматических комплексов контроля дорожного движения.

Автоматические метеостанции будут контролировать метеорологическую обстановку и предупреждать службы эксплуатации моста, а также участников дорожного движения об опасных явлениях на дороге.

Полученные данные позволят оперативно изменять программу в зависимости от актуальной информации о потоках движения на Крымском мосту и будут определять рекомендованную скорость движения, в том числе по отдельным полосам.

«Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации. Например, в случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Указания на знаках переменной информации по мере движения помогут водителю вовремя перестроиться и сохранить скорость движения. Подсистема информирования заранее предупредит водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Это позволит выбрать оптимальный и безопасный режим движения», – цитирует инфоцентр «Крымский мост» представителя компании-разработчика АСУДД Евгения Саватеева.

Система проконтролирует дорожное движение не только непосредственно на Крымском мосту, но и на автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи.

Управлять АСУДД будет Центральный диспетчерский пункт, расположенный на Таманском полуострове.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 16.04.18

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