В Европе сравнили украинских чиновников и подрядчиков с африканцами

Руководитель главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова заявила, что Украина неспособна эффективно использовать миллионы долларов, предоставленные западными партнерами в виде международной помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», значительное количество проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы на Украине. Так, за пять лет «Незалежная» не смогла получить 5 миллиардов, которые готовы были предоставить ей «доноры».

«Такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдавии и Грузии», – цитируют эксперта украинские СМИ.

Стоит отметить, что из-за неспособности Киева эффективно использовать международную «помощь» в феврале Бельгия инициировала закрытие проекта по модернизации украинских контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией, на который ЕС предоставил 29,2 миллиона евро. Брюссельские эксперты подчеркивают, что три года существования проекта Украина не смогла провести реконструкцию ни одного из пунктов пропуска, а там где работы все-таки велись украинские чиновники и подрядчики в разы завысили их стоимость.

Как сообщал «Новый День», программа финансирования «Незалежной» находится на грани срыва, так как и у ЕС,и у МВФ возникли серьезные сомнения на счет того, что киевский режим сможет выполнить свои обязательства.

Ранее во Всемирном банке заявили: если Украина примет законопроект об антикоррупционном суде в его сегодняшней редакции, то Киев не увидит кредита на 800 миллионов долларов. А ЕС отказался перечислить «Незалежной» 600 миллионов евро, пока та не выполнит все без исключения пункты экономического соглашения.

Между тем, ведущие украинские экономисты убеждены, что никаких инвестиций в экономику «Незалежной» со стороны Запада ждать уже не приходится. В лучшем случае, можно надеяться только на минимальное денежное содержание со стороны МВФ, если в Вашингтоне и Брюсселе решат «не давать утонуть» антироссийскому проекту «Украина».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.04.18

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