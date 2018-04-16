Зачистили: в правительстве Севастополя не осталось севастопольцев

После кадровых перестановок на первых постах в правительстве Севастополя не осталось ни одного севастопольца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению губернатора Дмитрия Овсянникова директор департамента экономики Элимдар Ахтемов, работавший в органах власти Севастополя еще в украинский период, понижен в должности.

Новым директором департамента станет заместитель Ахтемова Андрей Саносян, ранее возглавлявший Тюменский технопарк. О начале его работы в Севастополе Овсянников объявил в январе 2018 года. Ахтемов теперь будет работать заместителем Саносяна.

Таким образом, среди членов первого звена правительства Севастополя остались одни «варяги», приехавшие на работу в город с материка. Исключение составляет крымчанин – директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентин Демидов, ранее долгое время возглавлявший администрацию Армянска, а затем работавший главой крымского министерства экономического развития.

Среди других кадровых перестановок – назначение руководителя департамента общественной безопасности Владимира Татарчука и директора департамента капитального строительства Михаила Демиденко исполняющими обязанности вице-губернаторов. Одна из должностей стала вакантной после недавнего увольнения Вячеслава Гладкова, еще одно место пустовало после прошлогодней отставки Дмитрия Гладского.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.04.18

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