Финнадзор ищет 33 миллиона бюджетных рублей в крымскотатарском театре

Крымфиннадзор выявил в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театре финансовые нарушения на общую сумму 33 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициировал внеплановую проверку глава республики Сергей Аксенов.

В ходе разбирательств сотрудники финансовой службы выявили нарушения в начислении и выплате заработной платы и выплат стимулирующего характера. Также была завышена балансовая стоимость нефинансовых активов, оплата коммунальных услуг проводилась за счет республиканского бюджета, хотя счета должны были оплачиваться за счет доходов театра.

Кроме того специалисты финансовой службы выявили занижение стоимости земельного участка и государственного имущества по бухгалтерскому учету учреждения, в итоге неэффективное расходование средств бюджета составило 23 миллиона рублей.

О нарушениях проинформированы министерство культуры, прокуратура, инспекция по труду и министерство имущественных и земельных отношений Крыма.

На руководителя и главного бухгалтера театра составлены два протокола об административных правонарушениях, сообщили в службе финансового надзора Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.04.18

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