США грубо отчитали Италию за пророссийскую политику

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принялся угрожать Италии из-за требований отмены антироссийских санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Волкер призывает страны Европейского союза не отменять, а ужесточить санкции против России и поддержать тем самым политику Соединенных Штатов.

«Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе и желательно будут усилены», – заявил спецпредставитель США в интервью итальянской газете LaStampa. Он подчеркнул, что несогласных с антироссийской политикой ждут последствия: «Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий», – заключил Волкер. Напомним, по итогам мартовских парламентских выборов в Италии будет сформировано новое правительство, ориентированное на РФ.

Как сообщал «Новый День», депутаты Совета Венеты не раз заявляли, что правительство Италии не должно идти на поводу ЕС. Итальянцы начиная с 2016 года неоднократно выступали в защиту России и приняли резолюцию с призывом к правительству осудить политику Евросоюза по Крыму и добиваться отмены санкций против РФ.

Эксперты отмечают, что полной международной изоляции РФ не будет, так как многие страны больше симпатизируют России, чем США, в том числе Иран и Турция.

Рим, Анастасия Зук

Рим. Другие новости 16.04.18

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