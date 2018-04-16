Долгие мучения Украины с «незалежной» космонавтикой подошли к концу

На Украине отказались от подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Киевском политехническом университете расформировали соответствующий факультет и свернули программу обучения.

«Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины. А незадолго до того в НТТУ «КПИ» ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли – факультет авиационных и космических систем. А и правда, нечего жителям аграрной страны смотреть на звездное небо и мечтать за космос…», – написал у себя на странице в Facebook украинский эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

По данным украинских СМИ, руководство университета предпочитает пока не комментировать закрытие факультета.

Напомним, в День космонавтики президент Украины Петр Порошенко обратился к работникам ракетно-космической отрасли «Незалежной», заявив, что Украина благодаря их разработкам «стала в ряд государств, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам».

Кроме того, в ноябре 2017 года президент «Незалежной» объявил о том, что Украина является успешной «космической державой», которая добилась больших успехов в освоении космического пространства.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.04.18

Под газовый шумок: транзит нефтепродуктов через Украину упал в 9 раз. / США грубо отчитали Италию за пророссийскую политику. / В Крыму определили места с «вопиющей» экологической обстановкой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»