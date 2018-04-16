В Крыму артиллеристы ЧФ провели разведку и стрельбы с использованием БПЛА

На крымском полигоне «Опук» проведены учения артиллерийских подразделений Черноморского флота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря военнослужащие отработали вопросы по обнаружению условного противника и корректировке огня артиллерии с применением беспилотных летательных аппаратов.

Артиллеристы сдавали нормативы по приведению военной техники к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Они отработали тактику ведения боевых действий в условиях применения «противником» средств воздушного нападения и диверсионно-разведывательных групп, а также действия при обороне морского побережья с выполнением артиллерийских стрельб по мишенным позициям.

«Данные мероприятия боевой подготовки являются обязательным элементом цикла подготовки артиллерийских подразделений Черноморского флота», – сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 16.04.18

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