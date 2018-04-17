В Крыму задержали двух высокопоставленных полицейских и вице-мэра Сак

В Саках задержали двух руководителей местного отдела полиции, а также одного из руководителей города.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК, возбуждены уголовные дела в отношении начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сакский», заместителя начальника МО МВД России «Сакский» и заместителя главы администрации города Саки.

Первому инкриминируют получение взятки в крупном размере, двум другим – посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, руководителя одной из коммерческих компаний заподозрили в хищении средств при выполнении контракта по строительству остановки общественного транспорта.

Начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Сакам за вознаграждение пообещал предпринимателю не возбуждать уголовное дело.

13 апреля деньги – 450 тысяч рублей – были переданы через заместителя главы администрации города Саки и заместителя начальника МО МВД России «Сакский».

Всех троих задержали. Уголовные дела возбуждены по материалам оперативников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым.

Взяткополучателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, посредники отправлены под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Саки, Варвара Бурлакова

Саки. Другие новости 16.04.18

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