В Крыму началось строительство автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный: накануне состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в связи с началом работ на первом этапе строительства и реконструкции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первые 24 км от Симферополя до поселка Скворцово выделено 8 млрд рублей. Ориентировочная стоимость второго этапа – 60 км до Евпатории – около 35 млрд рублей, третий этап – реконструкция 22 км дороги от Евпатории до поселка Мирный – оценен в 10 млрд рублей.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, достигнута предварительная договоренность с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком о выделении дополнительных средств на этот объект в рамках ФЦП.

Предполагается, что четырехполосную трассу первой технической категории с расчётной скоростью движения 120 километров в час завершат к сентябрю 2020 года. Помимо основного дорожного полотна проект предусматривает

6 путепроводов, 3 надземных пешеходных перехода и 45 водопропускных труб.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.04.18

В Крыму задержали двух высокопоставленных полицейских и вице-мэра Сак. / В Крыму артиллеристы ЧФ провели разведку и стрельбы с использованием БПЛА. / Долгие мучения Украины с «незалежной» космонавтикой подошли к концу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»