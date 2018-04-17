На Украине потребовали лишить русский язык «особого статуса»

На Украине законодательство об использовании русского языка необходимо привести в соответствие с конституцией страны. Об этом заявил глава конституционного суда Украины Станислав Шевчук. Как уже сообщал «Новый День», в 2012 году в «Незалежной» приняли закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 территорий страны. В 2014 году Верховная рада признала этот закон утратившим силу.

Но поскольку это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, оно вступило в силу только в феврале 2018 года – после признания самого закона неконституционным (в суде пояснили, что такое решение было принято из-за нарушений процедуры рассмотрения и принятия нормативного акта). Однако Николаевский областной совет до сих пор не отменил свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

«Это решение нужно пересмотреть и для чистоты юридического процесса нужно принять другое. Но невозможно принять решение, ссылаясь на норму закона, утратившего силу, – цитирует Шевчука агентство УНИАН. – После решения конституционного суда не возобновлено действие предыдущего закона и возникла определенная законодательная дыра».

По словам Шевчука, в подобной ситуации для регулирования языковых отношений властям следует применять статью 10 Конституции Украины, которая гласит, что на Украине государственным является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории страны, поясняет РИА «Новости», при этом на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.

Киев, Платон Ефимчук

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