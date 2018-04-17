ТРК, детские центры, русский театр: прокуратура Крыма потребовала закрыть 22 объекта с массовым пребыванием людей

Прокуратура Крыма направила в суд 22 иска о запрете эксплуатации мест с массовым пребыванием людей в связи нарушение норм пожарной безопасности. Об этом заявил заместитель прокурора РК Сергей Черневич.

Как уже сообщал «Новый Регион», всего было проверено около 200 объектов, в том числе 33 крупных торговых и торгово-развлекательных центров, 80 объектов культуры и спорта, 14 досуговых детских организаций. В результате внесено 128 представлений, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 52 исковых заявления с требованием об устранении нарушений.

Под запрет эксплуатации попал Крымский академический русский драматический театр имени Горького (Симферополь). Серьезные нарушения выявлены в кинотеатре «Спартак» (Ялта), батутном центре «Спутник» (Евпатория), ряде торговых комплексов.

Среди нарушений чаще всего встречаются неисправность системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствие плана эвакуации, указателей на пути эвакуации и неисправные огнетушители, отмечают РИА «Новости».

«Никаких поблажек всем этим объектам сделано не будет. Если они не выполнят все предписания и не устранят недочёты, будут закрыты, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Кроме того, правительство Республики Крым совместно с прокуратурой работает над формированием предложения, целью которого является запрет на размещение детских учреждений на последних этажах торгово-развлекательных центров.

Все знают, что пока отведешь ребенка на самый верх, приходится проходить через весь торговый центр. На мой взгляд, дети не должны использоваться в угоду интересам бизнеса.

Так или иначе, контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности должны быть на высочайшем уровне».

Сейчас проводится проверка крымских пансионатов. А в конце мая будет проведена повторная инспекция санаторно-курортного комплекса.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.04.18

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