Чиновники Симферополя лишатся кресел из-за мусора

Симферопольские коммунальщики продолжают вывозить мусор на давно закрытый полигон ТКО. Чиновники закрывают на это глаза.

Как передает РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов проинспектировал полигон ТКО в симферопольском микрорайоне Каменка, куда еще с 2017 года по распоряжению столичных властей должны были остановить завоз мусора. Предполагалось, что ТКО будут перенаправляться на полигон Тургенево в Белогорском районе.

«Данное распоряжение игнорируется, мусор продолжает поступать на уже заполненный полигон. Более того, есть все основания полагать, что данный полигон за последнее время не посещал ни один представитель администрации крымской столицы», – заявил Аксенов.

Он поручил вице-премьеру Юрию Гоцанюку до 1 мая текущего года разобраться в ситуации: выявить причины, по которым на закрытый полигон продолжают поступать ТКО, навести порядок на месте и провести экономически обоснованный расчет перенаправления ТКО из полигона в Каменке на полигон в Белогорском районе. Заодно поручено провести служебную проверку для выявления причин, которые привели к снижению заработной платы сотрудников МУПа, занятых в данной сфере.

«Если будет выявлено, что складирование ТКО продолжится в дальнейшем, обещаю жесткие кадровые решения в отношении всех, кто отвечает за данные процессы», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.04.18

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