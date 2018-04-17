Тузлинская коса перейдет в федеральную собственность

Тузлинскую косу, расположенную в Керченском проливе, власти Крыма намерены передать в федеральную собственность.

«Осуществить безвозмездную передачу из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 кв. метров с видом разрешенного использования земельного участка – транспорт», – сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма. После передачи правообладателем участка станет «Упрдор «Тамань».

Отметим, на косе и острове Тузла, расположено около 50 пролетов Крымского моста, который соединил полуостров с материком.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 17.04.18

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