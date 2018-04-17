В Крыму начнут делать джемы, морсы и сиропы из ежевики

Под Бахчисараем появится комплекс по переработке местной ежевики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект предусматривает строительство двух модульных цехов. В первом ягоды будут сушить и замораживать. Второй будет ориентирован на производство джемов, сиропов и морсов. Его возможности не уточняются. Отметим, что на сегодняшний день в Бахчисарайском районе собирают 180 тонн ежевики за сезон.

Стоимость проекта – 32 миллиона рублей.

Потенциальных инвесторов собираются искать на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в городе-курорте на этой неделе.

Бахчисарайский район, Оксана Мурзина

Бахчисарайский район. Другие новости 17.04.18

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