Депутат Рады: Украина не хочет прекращать войну в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев раскритиковал киевский режим за нежелание прекращать военный конфликт на юго-востоке страны.

По его словам, украинские власти намеренно не выполняют Минские соглашения. «Власть не предложила на сегодняшний день ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в конституцию, так как не заинтересована в прекращении этого конфликта», – заявил Мураев в эфире украинского канала.

Он подчеркивает, что, несмотря на бездействие Киева, «в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии» в качестве пиара продолжают звучать разговоры об урегулировании ситуации в Донбассе. В тоже время Мураев отмечает, что внефракционные депутаты Верховной рады все же изредка предлагают законопроекты для выполнения «Минска».

Как сообщал «Новый День», в мае Украина и вовсе намерена перевести свои действия в Донбассе из антитеррористической в режим военной операции. Оправдательная версия новой операции против населения ЛДНР такова: зачистка будет проведена «в соответствии с принятым парламентом законом» о реинтеграции Донбасса и предпринята в ответ на «резкий рост уровня угрозы на востоке».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.04.18

В Крыму начнут делать джемы, морсы и сиропы из ежевики. / Партнёры навек: Москва готова отдать СБУ девять донецких ополченцев. / Тузлинская коса перейдет в федеральную собственность. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»