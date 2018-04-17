Керченским чиновникам запретили ездить на Украину

Сотрудники СБУ задержали очередного крымчанина, рискнувшего пересечь российско-украинскую границу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Херсоне под руку украинским силовикам попался керченский госслужащий. Имя и должность задержанного не уточняются. По данным главы администрации Керчи Сергея Бороздина, СБУ возбудила в отношении жителя Крыма уголовное дело по статье 111 (Государственная измена). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Мэр Керчи порекомендовал подчиненным в ближайшее время не посещать «Незалежную».

Как уже сообщал «Новый День», в начале апреля Херсонский городской суд отправил под арест на два месяца депутата горсовета Евпатории от партии «Единая Россия» Сергея Осьминина. Парламентарий направлялся к родственникам, живущим на Украине, но был задержан сотрудниками службы безопасности в пункте пропуска «Чаплинка». Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Крымчанину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В феврале СБУ задержала бывшего замминистра спорта Крыма Фаруха Камалова. Украинские спецслужбы обвинили чиновника в том, что он занимал свой пост с апреля 2015 по май 2016 года, служа интересам «оккупанта». «После увольнения с должности он продолжал антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым».

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 17.04.18

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