Аксенова не нашли: на Украине забуксовало дело главы Крыма

Прокуратура так называемой Автономной республики Крым, базирующаяся на Украине, приостановила расследование уголовного производства о присвоении международного детского центра «Артек» главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Уголовное производство в отношении присвоения «Артека» по признакам преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины приостановлено из-за розыска подозреваемого Аксенова», – сообщили украинские СМИ со ссылкой на прокуратуру АРК в изгнании. В «Незалежной» главу республики обвиняют в том, что он завладел имуществом «Артека» и передал детский центр в собственность РФ.

Как сообщал «Новый День», ранее украинская сторона не раз заявляла, что хочет по делу «Артека» объявить Аксенова в международный розыск, однако Интерпол не заинтересовался доводами Киева.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.04.18

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