Половину управляющих компаний Крыма ликвидируют

В Крыму останется работать лишь половина от зарегистрированных управляющих компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», забрать лицензии у организаций чиновники смогут, опираясь на нормы законодательства: если фирмы в течение полугода фактически не управляют домами, их регистрацию аннулируют.

«У нас на сегодняшний день подготовлены материалы по 92 компаниям. Они будут планомерно вынесены на рассмотрение лицензионной комиссии. Ожидается, что в Крыму останется чуть более 100 субъектов, которые действуют на сегодняшний день», – сообщила начальник инспекции по жилищному надзору Крыма Ирина Кондратюк.

По словам Кондратюк, бездействие станет не единственной причиной для сокращения количества управляющих компаний в Крыму.

«Установлена норма, что компании с идентичными, тождественными или одинаковыми названиями не должны находиться на рынке. Они должны внести изменения в свое регистрационное название. Мы разместили на сайте соответствующее объявление. В апреле по компаниям, которые не выполнят это требование, будет принято решение об аннулировании лицензий», – рассказала глава инспекции.

В связи с изменениями в законодательства, инспекция по жилнадзору Крыма получила новые полномочия, которые позволят применять более эффективные меры к недобросовестным компаниям. К примеру, в случае выявления грубых нарушений, инспекция сможет напрямую штрафовать управляющие организации, без участия судов.

Также у ведомства появилась возможность давать оценку протоколам: «Иногда протоколы бывают сфальсифицированы в части подписей. Тогда приходится обращаться в правоохранительные органы. Или мы это делаем, или собственники напрямую обращаются в Следственный комитет. На сегодняшний день инспекции предоставлено право признавать ничтожными протоколы собраний по ряду критериев», – сообщила Кондратюк.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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