В Крыму зарегистрировано 8 случаев бешенства

Севастопольцев стали чаще кусать животные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за помощью к медикам обратилось 218 жителей города, что почти на 15% больше чем в прошлом году.

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, в Крыму ситуация с пострадавшими от укусов животных пока сохраняется на уровне прошлого года – к медикам обратилось 1305 человек. При этом в ведомстве отмечают негативные тенденции.

«Ситуация усугубляется на фоне неконтролируемого увеличения численности безнадзорных животных и пренебрежения населением правилами содержания собак и кошек. Из общего количества укушенных от безнадзорных животных получили повреждения порядка 55 %», – сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, также на территории полуострова остается напряженной эпизоотическая ситуация по заболеванию животных бешенством. С начала года в Крыму зарегистрировали 7 случаев заражения вирусом – в Симферополе, Алуште, а также в Красноперекопском, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Черноморском районах. За аналогичный период прошлого года было выявлено всего 4 случая.

«В Севастополе выявлен один случай бешенства среди животных. За аналогичный период 2017 года случаев бешенства среди животных не зарегистрировано», – отметили в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, для людей заражение бешенством всегда заканчивается летальным исходом.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.04.18

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