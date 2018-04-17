Украина выпустит деньги с изображением региона России

Крым попадет на украинские деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25 апреля Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением полуострова. Номинал монеты – 5 гривен (примерно 12 рублей – прим. «НД»). Общий тираж составит 45 тысяч монет.

По данным украинских СМИ, цитирующих телеграмму Нацбанка, монета продолжит серию «посвященную областям и территориальному устройству» Украины. Масса одной монеты составит 9,4 грамма, диаметр – 28 миллиметров.

Планируется, что на реверсе монеты будет изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента, а по кругу размещены надписи: сверху – «Автономная республика Крым», снизу – «Украина». Монета будет средством платежа, ее должны принимать банки и торгово-сервисные сети Украины.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.04.18

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