Посол Канады: Украинцев заела зависть

Чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что большинство украинцев несчастны, потому что постоянно сравнивают себя с жителями европейских стран.

По словам Ващука, украинцы вне зависимости от своего достатка считают, что живут в нищете. Особенности местного менталитета, отметил дипломат, хорошо описываются в украинской народной песне: «У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила. А у мене ні хатинки, ні хатинки, нема щастя, нема жінки» (у соседа дом белый, у соседа жена милая. А у меня ни дома, ни дома, нет счастья, нет жены – прим. НД). «Вот такая глубокая культурная характеристика. Прошлое иностранное доминирование на украинских землях способствовало этой культуре выживания скорее, чем личному процветанию», – цитируют украинские СМИ Ващука.

Он отмечает, что в городах и селах «Незалежной» дома не намного меньше, чем в других европейских странах, но местные жители считают, что живут в страшной беде, нищете и трудностях.

«Это потому что они сравнивают: мы живем так, а в Германии – иначе, почему тут не так?», – сообщил дипломат.

Ващук считает, что еще одной бедой украинцев является «долларизация». Он подчеркивает что, например, в Канаде, в отличие от Украины, никто не измеряет ценности в американских долларах. «Мы, даже живя рядом с таким большим соседом, можем жить относительно самостоятельно, по крайней мере психологически самодостаточно, – заявил канадец украинского происхождения. Между тем, как сообщал «Новый День», Украина признана самой бедной страной в Европе. Средняя зарплата украинца в 23 раза меньше, чем у гражданина Швейцарии и составляет всего 190 евро. Что напрямую отражается на покупательской способности населения. Ситуацию ухудшает стремительный рост цен на продукты питания, от которых некоторым жителям Украины приходится попросту отказываться.

Между тем, стоимость труда на Украине в четыре раза ниже, чем в Китае. Эьтим активно пользуются ведущие мировые бренды: работники украинских фабрик получают лишь 0,5% от цены одежды и обуви в европейских магазинах.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.04.18

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