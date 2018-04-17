Дежавю: украинцы претендуют на статус истинных арийцев и требуют вернуть Крыму «исконные названия»

Крым и Севастополь в интересах Украины нужно переименовать, вернув им древние названия. Об этом заявил украинский политолог, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Необходимо разорвать договор о нахождении базы военно-морского флота России в Севастополе – город Корсунь называется, и полуостров Таврида – почему-то его Крымом называют. Необходимо вернуть им генетические наши названия, праславянские, арийские. Они испокон были нашими территориями», – сказал Соскин в эфире одного из украинских телеканалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт также счел необходимым разорвать все экономические и политические отношения «Незалежной» с Россией. По его мнению, Украине необходимо полностью отказаться от оборота рубля на своей территории, что в его представлении станет ощутимой санкцией. Кроме того, Соскин считает важным шагом денонсацию договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Политолог обвинил в пророссийской позиции всю верхушку власти «Незалежной» из-за неприятия мер в этом направлении.

«Это логичные вещи, которые необходимо сделать. Но поскольку они не делаются, это свидетельство того, что власть в Украине промосковская – и на уровне Кабмина, и Верховной Рады, и соответственно – на уровне президента и его администрации», – уверен Соскин.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.04.18

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