Украина задумала ядерную провокацию в Донбассе

В Киеве приступили к поготовке масштабной провокации в Донбассе. Предполагается, что операцию проведут по аналогии с «химической» в Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине марта власти ДНР заявили, что по рекомендации донбасских и российских специалистов решили с 14 апреля остановить откачку воды из шахты «Юный коммунар», где в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв с целью снижения напряжения в горном массиве, что в конечном счете должно было снизит выбросы метана и повысить безопасность отработки угольных пластов. Затопить объект собираются, чтобы избежать радиационного загрязнения.

15 апреля российский Фонд стратегической культуры заявил, что США готовят провокацию на шахте. А 19 апреля глава министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак на заседании комитета парламентской ассоциации Украина-ЕС в Страсбурге заявил, что шахта представляет угрозу для экологии не только Украины, а и соседних стран. Тему тут же подхватили украинские СМИ.

Издание «Зеркало недели» 21 апреля заявило: «После фактического затопления этой шахты утверждать о безопасности объекта и стопроцентно исключить вероятность загрязнения грунтовых и поверхностных вод пока рано. Для этого необходимы дополнительные обследования и исследования с привлечением опытных специалистов, в частности Госатомрегулирования Украины и МАГАТЭ».

Правда, никаких конкретных расчетов украинские специалисты привести не могут, ссылаясь на невозможность выехать на место. Поэтому транслируют строят собственные догадки и выводы: «Ядерные объекты и источники ионного излучения, находящиеся на временно неподконтрольных Украине территориях, могут быть использованы для изготовления грязной бомбы, заражения питьевой воды, уничтожения окружающей среды Донбасса».

Между тем, в ДНР заявляют, что никакой угрозы нет: решение о затоплении шахты было принято «после проведения комплексных научных исследований ведущими институтами Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и единогласном заключении профильных ученых, что «мокрая» консервация объекта «Кливаж» не повлечет загрязнения экологии и радиационной угрозы городу Юнокоммунаровск и региону в целом», – сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР, отметив: ситуацию изучали институты РАНИМИ (Донецк), ООО «Институт «Шахтопроект» (Санкт-Петербург), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гидроспецгеология» и АО «ВНИМПИпроекттехнология» (Москва). Выводы ученых следующие:

– текущая радиационная обстановка на шахте соответствует естественному радиационному фону и не требует специальных мероприятий по радиационной безопасности;

– «мокрая» консервация (затопление горных выработок) и дальнейшая ликвидация шахты «Юный коммунар» не окажет радиационного воздействия на население и окружающую среду;

– прекращение откачки воды на водоотливном комплексе шахты «Юный коммунар» не повлечет за собой выхода радионуклидов на дневную поверхность, а также в грунтовые и поверхностные воды;

– выход радионуклидов из объекта «Кливаж» в шахту «Красный октябрь» и далее шахтными водами на поверхность выше УВ (допустимый норматив для питьевой воды) невозможен, загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключено.

Более того, эксперты утверждают, что затопление шахты «Юнком», повышение уровня воды на полкилометра выше ядерного взрыва является единственным правильным решением для экологической безопасности Центрального района Донбасса. В частности, исполняющий обязанности начальника главного управления геологии и геоэкологии при Главе ДНР Сергей Выборов: «На бытовом уровне существует мнение о «сухой» консервации сформированной взрывом «капсулы». Это распространенное заблуждение ничем не обосновано, но постоянно тиражируется различными публикациями в прессе. Это не так. В пределах осушаемого массива пород происходит постоянный ток воды, то есть «капсула» находится не в условиях сухой консервации, а постоянно инфильтруется вышезалегающими подземными водами метеорного происхождения. Затопление «капсулы» устранит негативное разрушительное воздействие инфильтрационных вод и боковых пород на нее. Поэтому это наиболее рациональное мероприятие с точки зрения экологической безопасности». Но украинские СМИ, игнорируя мнение экспертов, продолжают нагнетать обстановку, утверждая, что шахтные воды вынесут радиоактивные вещества на поверхность и «уровень радиоактивного загрязнения будет превышать норму в 1000 раз».

В Фонде стратегической культуры уверены, что истерия началась с подачи США:

«Дипломаты из посольства США на Украине вдруг стали раздувать панику по поводу затопления шахты «Юнком» в Донбассе. Похоже, удавшийся спектакль в Сирии на тему химической атаки вдохновил американцев провернуть нечто подобное на востоке Украины, – заявили в Фонде. – Не стоит даже спрашивать, ознакомились ли американские дипломаты и сам Волкер с историей вопроса, с технологией мокрой консервации и с выводами учёных? Задача стоит другая – посеять панику и воспользоваться моментом для возможной провокации против России. С постановочным видео о «выбросе радиации», в котором какие-нибудь активисты показывают воронку от снаряда, прилетевшего якобы от ополченцев ДНР и обливают водой плачущих девочек и мальчиков.

Если в Сирии удалось, то и в Донбассе получится. И всё это – несмотря на то, что под Киевом хранилище ядерных отходов США строят не в шахте, а на поверхности».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.04.18

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