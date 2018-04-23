Причины смертности крымчан «сдвинулись» в сторону онкологии

За 12 лет причины смерти крымчан сдвинулись в сторону онкологии. Фатальных отравлений и травм стало вдвое меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат обобщил данные за 2017 год.

В минувшем году сохранилась тенденция к сокращению летальных исходов от инфекций и паразитарных заболеваний у мужчин (с 2005 года с 672 до 444), у женщин показатели остались на прежнем уровне – 215 человек за год.

Продолжает уменьшаться число болезней системы кровообращения и органов дыхания.

Зато растет смертность от новообразований: у мужчин с 2005 года на 270, у женщин – на 191.

Сокращается число смертей от болезней органов дыхания, но растет от сбоев пищеварения (причем, у женщин значительно быстрее).

Смертность от внешних причин снизилась вдвое (с 2,5 тыс до 1,5 тыс у мужчин, с 807 до 404 у женщин).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.04.18

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