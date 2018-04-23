Парусник «Херсонес» сменил «прописку» с Севастополя на Сочи

Парусный фрегат «Херсонес» сменил порт приписки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь учебное трехмачтовое судно зарегистрировано в Сочи. По словам капитана судна Дмитрия Тесленко, это связано с усиливающимися западными санкциями: смена «прописки» позволит избежать проблем при заходе в иностранные порты. Базироваться «Херсонес» будет по-прежнему в Севастополе.

Напомним, трехмачтовый фрегат был построен на Гданьской судоверфи по типу парусных судов начала XX века в 1989 году. С 1991 по 2006 годы использовался как круизное судно, а потом стоял на приколе в Керчи. В апреле 2015 года корабль перешел в ведение ФГУП «Росморпорт» Минтранса России.

Осенью начался ремонт парусника: фронт работ оценили почтив 100 миллионов рублей. В реальности сумма превысила 150 миллионов.

«Херсонес» снова вышел в море в августе 2016 года. Экипаж судна составляет 46 человек. Часть личного состава уже прошла стажировку во Владивостоке. На борту могут находиться и более 120 курсантов.

Севастополь, Лиана Макоба

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