Эксперты: Порошенко уже «списали», Украина готова посадить на «трон» иностранца

Президент Украины Петр Порошенко стремительно теряет позиции: антирейтинг главы государства превысил критические показатели. Об этом заявляют украинские политические эксперты.

«Я не берусь судить, в какой точке Порошенко находится сегодня, но та тенденция, которая обозначилась прошедшей зимой – президент терял почти по проценту в месяц, и его рейтинг явно ушёл за планку с критической отметкой 10 процентов. Собственно, он уверенно движется к результату, который показал Виктор Ющенко», – заявил политолог Андрей Золотарёв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президента начали игнорировать губернаторы.

«Он сейчас пересёк ту отметку, когда губернатор, принимая в своём кабинете представителя «Батькивщины» и получая звонок от президента, может себе позволить сказать: «Я потом отвечу, давайте продолжим», – отметил другой политолог Дмитрий Джангиров.

С коллегами согласен и Дмитрий Корнейчук: «Пока внимание украинцев отвлекали имитацией религиозной войны, глава МИД Климкин ездил отчитываться о подготовке к вводу миротворцев в Вашингтон – к и.о. главы Госдепа Салливану. Похоже, по итогу Порошенко получил очередной удар «кнутом» за плохое поведение. И четкий сигнал: Запад поставил «крест» на Порошенко-политике и второго президентского срока ему не видать». Между тем, на Украине все чаще обсуждают вариант избрания президентом иностранца: «Сегодня снова идет речь о спасении государства. И возникает вопрос: способны ли мы справиться? Для начала, возможно, стоит внедрить двойную систему юриспруденции, пригласив британских судей, – пишет украинский журнал «Страна». – А в президенты уже в следующем году – кого-то из украинцев с длительным опытом жизни и управления на Западе? Для этого нужно поменять Конституцию и несколько законов? Что же, наверное, оно того стоит…»

В числе возможных претендентов на президентское кресло называют исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун (скрывающую информацию о своих родителях – известно лишь, что они эмигрировали в США после Второй мировой войны, а бабушка Супрун была участницей националистического движения на Украине в 30-40 годы ХХ века) и главу МИДа Канады Христю Фриланд (родившуюся в Канаде внучку украинского нациста, активно сотрудничавшего с гитлеровцами).

Киев, Платон Ефимчук

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