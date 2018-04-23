Крымчанка решила рассказать всему миру об истинных героях и врагах крымских татар

Жительница Крыма решила рассказать всему миру об истинных героях крымских татар и о тех, кто воюет со своим народом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве состоялась презентация книги Дианы Кади «Манифест крымской татарки». До этого крымская писательница издала два романа, а «Манифест» представляет собой сборник авторских статей 2015 – 2016 годов и рассказывает, в числе прочего, о Майдане в Киеве, референдуме в Крыму, энергетической и продовольственной блокаде полуострова.

Автор позитивно оценивает вхождение Крыма в состав России, резко негативно отзывается о «новой Украине», называет предателями активистов запрещенного в России Меджлиса, зарабатывающего на проблемах крымских татар.

Отметим, Диана Кади в свою время сотрудничала с этой организацией и стала свидетелем, как горстка руководителей и к ним приближенных делила между собой спонсорскую помощь и земельные участки. После этого она ушла из организации.

«Я пытаюсь открыть глаза на ложь и преступления изменников Крыма, отстаивая тех, на кого эти самозваные лидеры бросают тень», – цитирует Кади «Новостной фронт», отмечая: особое внимание автор уделяет борьбе с пропагандой Киева и деятельности таких личностей, как Чубаров, Ислямов, Джемилев и прочих «крымско-татарских активистов», воюющих со своим народом.

Сейчас «Манифест крымской татарки» переводится на английский и турецкий языки.

Москва, Лиана Макоба

Москва. Другие новости 23.04.18

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