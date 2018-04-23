ДНР обвиняет НАТО в обострении конфликта в Донбассе

В Донецкой народной республике собираются возбудить уголовное дело против офицеров НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с середины апреля в Донбассе накалилась обстановка: участилось количество массированных обстрелов населенных пунктов, неподконтрольных Киеву. В ДНР считают, что к обострению привело прибытие 15 апреля на линию соприкосновения инспекторов НАТО из Канады, Дании, Латвии и Норвегии. Кроме того, в ДНР заявляют, что в районе населенного пункта Волноваха также «работают» офицеры Великобритании.

По словам представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, массированные обстрелы происходят именно из тех пунктов базирования украинских боевиков, в которые прибывают иностранные инспекторы. Он отмечает, что военные НАТО участвуют в подготовке диверсионных групп ВСУ и не исключает, что иностранцы будут привлечены к ответственности за гибель мирных жителей юго-востока Украины.

«Мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию НАТОвцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции, в том числе и в международный суд в Гааге», – заявил Басурин. Как сообщал «Ервый День», в апреле в Киеве приступили к подготовке масштабной провокации в Донбассе: операцию проведут по аналогии с «химической» в Сирии.

Донецк, Анастасия Зук

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