Украина опять обвиняет Турцию в притязаниях на Крым

На Украине в очередной раз заподозрили, что у Турции есть свои планы на Крым, идущие вразрез с интересами «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров спрогнозировал сложности, которые могут возникнуть у властей «Незалежной», если они вдруг попытаются вернуть полуостров.

«Тема Крыма будет значительно сложнее, и не потому, что там русские. Помимо всего прочего, там огромные турецкие интересы. <...> Думаю, что Турция просто так Крым не оставит. Это люди, которые геополитически мыслят...», – заявил Ехануров в интервью одному из украинских СМИ.

При этом экс-премьер обратил внимание на военное присутствие Турции на Кавказе, назвав турков «серьезными людьми».

Как уже сообщал «Новый День», Ехануров не первый из украинцев выразил опасение в связи с возможным интересом Турции к Крыму. Так, в октябре прошлого года нардеп-националист Олег Тягнибок предположил, что в амнистии активистов запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза могла помочь Турция – как раз из-за того, что имеет виды на полуостров, который якобы считает своей исконной территории. Члены запрещенной группировки, по его мнению, в перспективе могут участвовать в создании на территории Крыма «не просто национальной автономии, а вообще отдельного государства».

Между тем, Ехануров уверяет, что Крым «сдали» намеренно: если бы он занимал должность министра обороны в 2014 году, то полуостров бы остался в составе Украины: «В течение пяти дней мы повторили бы то, что сделали в 2008 году во время учений: три огромных подразделения перебросили в восточный Крым. Мы показывали населению только 25-ю бригаду из Днепропетровской области. Но еще два полка своим ходом туда пришли. Пространство от Судака до Керчи мы наводнили военными буквально за несколько дней», – рассказал бывший премьер.

Кстати, по его информации, остались в Крыму, отказавшись служить Украине 77% военнослужащих, 97% сотрудников СБУ и более 90% полицейских.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 23.04.18

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