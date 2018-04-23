Военнослужащий избил трех крымчан за просьбу отойти с дороги

За избиение трех жителей Ялты старший сержант войсковой части, базирующейся в Симферопольском районе, и его гражданский товарищ отправятся в колонию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел прошлым летом. Во дворе ялтинской многоэтажки местный житель попросил молодых людей отойти с дороги для того чтобы он мог проехать на автомобиле к месту парковки. На просьбу ялтинца молодые люди отреагировали агрессивно: в присутствии его несовершеннолетних детей они начали избивать мужчину кулаками, ногами и палками, а когда на помощь к пострадавшему подоспели его брат и 67-летняя мать, то досталось и им.

В отношении агрессивных парней было возбуждено уголовное дело. Суд признал старшего сержанта виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и приговорил военного к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц колонии общего режима. Его товарищ также отправится в колонию общего режима на срок 1 год 6 месяцев. Стоит отметить, что военнослужащий в 2009 году уже отбывал наказание за разбой, а также незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 23.04.18

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