Керченский пролив защитят от стоков с Крымского моста

Строители Крымского моста приступили к монтажу локальных очистных сооружений (ЛОС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очистку ливневых вод обеспечат 20 ЛОС под автомобильную и 18 ЛОС под железную дорогу.

На автодорожной части ливневые стоки будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток направят в ЛОСы по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, в конце очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения.

Два локальных очистных сооружения из монолитного бетона будут размещены в морской акватории на отдельно стоящих опорах: на участке между островом и фарватером и на участке между фарватером и керченским берегом в непосредственной близости от автодорожного моста.

После глубокой очистки и обеззараживания вода из ЛОСов будет выходить через стеклопластиковые трубопроводы, защищенные от волновых и ледовых воздействий. Обмерзание в зимний период исключено установкой систем электрообогрева и теплоизоляции. Экспертиза Роспотребнадзора подтвердила возможность спроектированной системы очистных сооружений Крымского моста очистить и обеззаразить стоки до уровня водоемов хозяйственно-питьевого назначения, отметили в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, открытие движения по мосту через Керченский пролив запланировано на май.

Керчь, Анастасия Зук

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