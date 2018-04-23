На майские праздники в Крыму ожидается летняя жара

В Крым идет летнее тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начиная с четверга, 26-го апреля, дневные температуры в отдельных районах Крыма достигнут 27º С со знаком «плюс», а в пятницу столбик термометра может подняться и до + 29º С.

Небольшие дожди прольются на полуострове лишь в среду, 25 апреля.

«Пока похолоданий не ожидается. По крайней мере, на майские праздники на полуострове будет почти летняя жара. На следующей неделе характер погоды не изменится. 4 мая мы прогнозируем по Крыму +22 ºС…+27 ºС», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Море в Крыму тоже теплее с каждым днем. В Феодосии морская вода уже прогрелась до +12º С, Алуште +11° С, Ялте +12° С, у берегов Карадага +13° С, в Cевастополе +12° С…+14° С, Евпатории +11° С, Черноморском +11° С. В Керченском проливе +13° С. В Азовском море +12° С. Некоторые крымчане на минувших выходных уже открыли купальный сезон.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 23.04.18

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