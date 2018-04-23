В Крыму появится мусульманский университет

В Крыму в 2020 году откроется международный мусульманский университет. Об этом заявили в рамках четвертого форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учебное учреждение получит государственную аккредитацию и позволит возродить крымско-татарскую школу высшего исламского образования. Учиться в университете смогут как представители крымских народов, так и представители разных мусульманских стран.

В правительстве РК отметили, что открытие учреждения – одно из многочисленных доказательств того, что права современной мусульманской общины Крыма в республике обеспечены наравне с правами других народов. «Для многонационального Крыма, в котором проживает более 170 народов и национальностей, является важным развитие духовной сферы. Республика взаимодействует с мусульманами по всем направлениям. В частности, крымским татарам, которые сегодня составляют основу современной мусульманской общины республики, обеспечены наравне с другими народами права современного демократического общества. Впервые крымско-татарский язык признан государственным для республики. Возводится большое количество мечетей, включая самую большую на полуострове мечеть, строительство которой завершается в Симферополе», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Проект будет реализован по инициативе Духовного управление мусульман Крыма.

Отметим, форум «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» открылся сегодня в Ялте. На медиа-сейшн съехались представители СМИ, религиозных и общественных деятелей из России, Албании, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Казахстана, Катара, Кувейта, Ливана, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии, Судана, Турции, Узбекистана.

Ялта, Анастасия Зук

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